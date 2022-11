Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Matteo Politi a oferit primele declarații, dupa ce a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de inchisoare cu executare. Medicul fals acuza procurorii și inspectorii care se ocupa de cazul lui, spunand ca aceștia au probe false și nu este drept ce se intampla in Romania.…

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul Romaniei,…

- Matteo Politi și-a aflat sentința, asta dupa ce s-a dat drept medic și a operat mai multe persoane fara sa aiba studii in acest sens. Astfel, medicul fals a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de inchisoare cu executare in prima instanța, iar el are la dispoziție 10 zile sa faca apel la decizia luata…

- Descoperit de o investigație a ziarului Libertatea, Politi are 10 zile in care sa faca apel la decizia Judecatoriei Sector 1 La aproape 4 ani dupa ce ziarul Libertatea a aratat ca Matteo Politi, un medic fake italian, a operat de zeci de ori in Romania, Judecatoria Sector 1 l-a condamnat pe acesta azi,…

