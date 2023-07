Fals medic cardiolog, arestat. Cerea bani și bijuterii de la pacienți ,în schimbul unor tratamente vindecătoare Un barbat de 36 de ani a fost arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane ca este medic cardiolog. „Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza acte de urmarire penala, cu persoana cercetata in stare de arest, dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane, carora li s-a […] The post Fals medic cardiolog, arestat. Cerea bani și bijuterii de la pacienți ,in schimbul unor tratamente vindecatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic fals a fost arestat preventiv in Brașov, dupa ce anchetatorii au aflat ca a primit 7.000 de lei de la o persoana pentru a-i trata afecțiunile locomotorii. Anterior, acesta a mai inșelat alte persoane.Polițiștii din Fagaraș urmaresc penal suspectul, dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane,…

- Un barbat din județul Dambovița, care se prezenta drept doctor cardiolog, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Falsul medic ar fi incasat mii de lei de la pacienți carora le promitea tratamente minune. Barbatul a fost dat pe mana poliției chiar de una dintre victimele sale, informeaza Agerpres.

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, de catre politistii din Ilfov dupa ce a fost prins conducand sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are permis de conducere. Duminica dimineata,…

- Donald Trump a fost arestat la tribunalul din Miami fiind acuzat de 37 de infracțiuni. Printre acuzații se numara reținerea de informații clasificate, obstrucționarea justiției și declarații false in fața procurorilor. Pe langa acestea, Trump ar fi aratat unor terțe parți harți detaliate pregatite de…

- Un cetatean american a fost retinut la Moscova, potrivit unui comunicat transmis pe Telegram de catre instantele de jurisdictie generala din Moscova, relateaza CNN. Barbatul a fost retinut sambata, unde „Tribunalul districtual Khamovniki din Moscova a luat o masura preventiva impotriva unui cetatean…

- Comisia Europeana și producatorii de medicamente Pfizer și BioNTech au ajuns, vineri, la un acord privind modificarea contractului de furnizare a vaccinurilor anti-COVID, in contextul in care UE vrea sa reduca numarul dozelor comandate. Acordul vine dupa luni intregi de negocieri și pe fondul presiunilor…

- Un polițist din Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare a fost prins conducand sub influenta alcoolului, el fiind testat pozitiv si pentru mefedrona, un drog sintetic, informeaza, vineri, institutia, potrivit Agerpres. „Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu…

- UPDATE: Au trecut 19 ore de cand barbatul din Ilfov a pus pe jar oamenii de ordine si intreaga comunitate. Negociatorii sunt in continuare la fata locului si incearca sa il convinga sa renunte la planul sau extrem. Pana acum insa nu au reusit sa il determine sa iasa din casa. Polițiștii au anunțat ca,…