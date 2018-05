Falimentul unei idei bune: Elevii si studentii pot primi de la stat 200 de euro pentru un calculator. Asa, si?

Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta Executivului a fost aprobat si noul model al bonului, care in acest an va fi violet. Bugetul alocat de Ministerul Educatiei Nationale pentru derularea in acest an a programului „Euro 200" este de 12.328.000 lei, pentru peste 13.500 de beneficiari, atat elevi, cat si studenti. Potrivit Ministerului…

- Subventia de 200 euro pentru cumpararea unui calculator va putea fi acordata unui numar mai mare de elevi si studenti, Guvernul majorand, de la 150 la 250 lei, pragul de venit brut pe membru de familie pentru cei care vor sa beneficieze de subventie. ”In sedinta de guvern a fost luata…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) sustine ca s-a ajuns la o “politizare excesiva a mediului universitar”. De asemenea, organizatia reclama lipsa ormulelor exacte de calcul și faptul ca nu a fost pusa in dezbatere ultima varianta a modului in care au fost alocate locurile…

- Cresterea economica s-ar putea tempera in acest an la 4,4%, fata de 6,9% anul trecut, si la 3,6% in 2019, pe masura ce Ministerul Finantelor, condus de Eugen Teodorovici, ar putea aplica o politica fiscala mai restrictiva, incercand sa mentina sub control deficitul bugetar prin taierea investitiilor…

- Paradoxul inegalitatilor sociale si al saraciei se mentine in Romania, in conditiile in care cresterea economica este peste media Uniunii Europene, a declarat Angela Cristea, seful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potrivit Agerpres.

- Guvernul din Bulgaria se pregatește sa introduca taxa auto pentru poluare, ceea ce ar putea reduce drastic numarul mașinilor pe care romanii le inmatriculeaza la vecinii de peste Dunare. Masura pregatita la Sofia nu pare sa-i descurajeze pe șoferii romani, conform sursei citate. "Putem sa…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Indicele ROBOR a crescut joi la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat ieri dobanda-cheie de la 2% la 2,25% . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, atat cele personale, cat și…