Stiri pe aceeasi tema

- Unele service-uri auto refuza sa mai faca reparații celor care prezinta polițe RCA de la City Insurance, companie de asigurari intrata recent in faliment. Șoferii care și-au facut RCA la City Insurance se tem ca nu-și vor mai recupera banii și ca vor fi puși in mare dificulate in caz de accident. Din…

- Dupa anunțarea falimentului City Insurance, incep sa apara și informații referitoare la operațiunile ilegale pe care le-a facut compania de asigurari. Printre acestea apare plata unor dobanzi uriașe pentru credite care nu au fost primite. Valentin Ionescu, director in Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- ​Fondul de garantare a Asiguraților (FGA) a anunțat luni ca poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna din partea posibililor creditori ai City Insurance, în timp ce cererile de plata se vor putea depune doar dupa ce se publica în Monitorul Oficial decizia retragerii autorizației…

- Timp de un an de zile, Autoritatea de Supraveghere Financiara a investigat amanunțit, impreuna cu alte autoritați similare din alte state, activitatea asiguratorului City Insurance. Totodata, ASF a sesizat Ministerul Public și autoritați ale statului roman cu privire la faptele descoperite la aceasta…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, ca Executivul pregatește doua ordonanțe de urgența din cauza situației de pe piața asigurarilor, unde City Insurance, lider pe segmentul RCA, cu 3 milioane de clienți, este aproape de faliment. Un proiect se refera la posibilitatea ca pagubiții sa poata primi…

- Premierul Florin Cîțu a spus miercuri ca Guvernul pregatește doua Ordonanțe de Urgența, care se afla la avizare și la Consiliul Concurenței, pentru cazul în care se ajunge la falimentul City Insurance, liderul pieței RCA, cu peste 3 milioane de clienți. O ordonanța se refera la prețurile…

- Pretul politelor de asigurare RCA a crescut semnificativ in ultimele zile Foto: Arhiva. Realizator: Pretul politelor de asigurare RCA a crescut semnificativ în ultimele zile chiar si cu câteva sute de lei. Asiguratorii auto au majorat brusc tarifele pe fondul problemelor financiare…

- Mulți dintre cei care au avut de suferit de pe urma evenimentelor rutiere vor fi despagubiți prin fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), iar președintele asociației care ii reprezinta spune ca, in acest caz despagubirile sunt limitate și se asigura de o perioada lunga de timp. Subiectul momentului…