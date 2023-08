Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana dorește sa interzica utilizarea sobelor pe baza de lemne, acestea urmand sa fie inlocuite de centrale pe baza de peleți sau biomasa, ceea ce nu se poate face de azi pe maine. Asociația Forestierilor susține ca aceasta tranziție nu poate avea loc fara finanțare din partea Uniunii Europene.…

- Președintele Volodimir Zelenski, la inceputul turului european in a 499-a zi de razboi in Ucraina il ironizeaza pe omologul sau bulgar, relateaza Realitatea PLUS.Reacția fulminanta a președintelui ucrainean a venit dupa ce Rumen Radev s-a ferit sa foloseasca cuvantul „razboi”. Mai mult, Bulgaria a fost…

- Cu toate acestea, BNR a identificat și unele incertitudini și riscuri in perspectiva inflației. Acestea deriva in special din masura temporara de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de baza și de reducerea suplimentara a livrarilor de petrol anunțata de catre țarile OPEC.In același…

- Suedia, țara cu cel mai scazut procent de fumatori din Uniunea Europeana, este aproape de a se declara „smoke free” („fara fumat”) – avand mai puțin de 5% fumatori de zi cu zi in randul populației, scrie cbsnews.com . In Romania, 19,8% din populație fumeaza zilnic, țara noastra depașind cu puțin media…

- Lira a atins un minim record de 25,74 fata de dolar, fiind in scadere cu aproximativ 27,3% in acest an. Banca centrala si-a majorat joi dobanda cheie cu 6,5 puncte procentuale, la 15%, fiind cu mult sub asteptarile privind o inasprire initiala mai mare, despre care analistii spun ca ar fi subliniat…

- In aceasta perioada sistemul de invațamant din Romania este in greva. Personal, cred ca starea de greva este o imbunatațire și un act de curaj pentru invațamantul din Romania, care s-a saturat sa stea in starea de colaps in care se afla din 1990. Este prima greva de amploare de cand Romania a intrat…

- Prezent la Castelul Mimi din Bulboaca, prim-ministrul belgian a vorbit pentru publicul din Romania despre deschiderea Uniunii Europene de a primi statele candidate, precum Moldova, dar și despre eforturile pe care acestea trebuie sa le faca pentru a adera la UE, așa cum le-a reușit Romania, in 2007…