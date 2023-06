Falimente în piața de service-uri auto! Patronii dau vina la ASF Dupa falimentul companiei bulgarești de asigurari Euroins, tot mai multe service-uri auto și-au inchis porțile, pentru ca nu au mai putut sa achite salariile angajaților și facturile emise de furnizorii de piese, conform Gandul. Proprietarii de service-uri auto arata cu degetul spre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), despre care susțin ca nu și-ar fi facut datoria și a permis Euroins sa-și transfere banii in Bulgaria, in ultimul moment. Mai mulți patroni ai unor ateliere auto din Romania au fost nevoiți sa-și inchida afacerile dupa ce a fost declarat falimentul Euroins. Unul dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

