- Primarul general Gabriela Firea a declarat, vineri seara, ca PNL nu este „absolut deloc Alba ca Zapada in ceea ce priveste gravele probleme ale Capitalei”, comentand declaratia recenta a presedintelui Klaus Iohannis care a spus „Capitala nu este un oras bine pus la punct”.

- Președintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea Asociației Municipiilor din Romania, el susținand ca a venit pentru a le spune primarilor orașelor mari ca este nevoie de alegeri locale in doua tururi. Cu aceasta ocazie, Iohannis a spus ca Bucureștii nu reprezinta ”un oraș bine pus la punct”.”Eu…

- Dupa un avans de 0,6% în luna septembrie, apartamentele disponibile spre vânzare în România (noi și vechi) s-au menținut, per ansamblu, pe un trend ascendent și în luna octombrie. Indicele Imobiliare.ro a consemnat, astfel, un avans de 1,9% la nivel național, de la 1.272…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat detalii, pe Facebook, despre lucrarile care se efectueaza la nodul Virtuții. Edilul spune ca vrea sa incheie proiectul pana la sfarșitul anului.Citește și: Teodorovici reacționeaza! ‘PSD e un partid puternic’ "Nodul Virtuții avanseaza!…

- Puterea de cumparare medie pe cap de locuitor este, in Romania, de 5.881 de euro, in timp ce suma medie pe care un european o are la dispozitie pentru cheltuieli si economii este de aproape trei ori mai mare, respectiv 14.739 de euro, reiese din datele unui studiu recent lansat de GfK si preluat de…

- Conform cercetarii 'GfK Puterea de Cumparare in Europa 2019', Romania ocupa locul 32 in clasamentul european al puterii de cumparare pe cap de locuitor, situandu-se astfel cu aproximativ 60% sub media europeana. La nivel national, Bucuresti conduce in clasament, cu o putere de cumparare medie/cap…

- ”Ce este periculos este faptul ca președintele Romaniei care trebuie sa fie președintele tuturor este cel care cere efectiv ca acest guvern sa cada. Este tocmai ceea ce nu trebuie sa faca un președinte. Cred ca trebuie sa ieșim din aceasta logica a campaniei electorale și sa ne indeplinim fiecare…

- PARTICIPARE INTERNATIONALA… Un grup de elevi din Vaslui a reprezentat Romania la Expo Science International (ESI), desfasurata in perioada 22-28 septembrie, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Este vorba despre Radu- Alexandu Mandrea, Lucian – Vasile Lupu de la Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui, Mircea…