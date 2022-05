Stiri pe aceeasi tema

- Cand se vopsesc ouale de Paște? Intre cele doua evenimente esentiale ale crestinismului, Rastignirea si Invierea, muritorii cinstesc jertfa Mantuitorului, inrosind oua. Sunt un simbol al sacrificiului, pentru ca au culoarea sangelui. Intrebarea este cand putem incondeia ouale ca sa nu pacatuim? Romania…

- "Razboiul din Ucraina, pornit in mod ilegal de Rusia, a creat multe probleme in vecinatate, legate nu doar de provocarile de securitate din regiune, pentru securitatea europeana si euroatlantica, ci si pentru tarile vecine Ucrainei, iar Republica Moldova a trebuit sa faca fata unui numar mare de refugiati",…

- Recensamantul populației in Romania a pornit cu stangul. Institutul Național de Statisctica a anunțat luni ca platforma de autorecenzare are probleme din cauza numarului mare de utilizatori. Autorecenzarea a inceput luni dimineața, iar platforma a avut probleme din cauza numarului mare de vizitatori.…

- Refugiatii din Ucraina au la dispozitie doua linii telefonice gratuite in limbile ucraineana, rusa si romana, prin intermediul platformei https://refugees.ro/, ca urmare a unei colaborari intre FSP Global si GM Ltd, informeaza Agrpres . Potrivit unui comunicat de presa al dezvoltatorilor platformei…

- Alianta pentru Unirea Romanilor ii indeamna pe presedintii Romaniei si ai Republicii Moldova, Klaus Iohannis si Maia Sandu, precum si cele doua parlamente, sa initieze cat mai rapid discutii si negocieri pentru a deschide calea reunirii celor doua state locuite majoritar de romani. In contextul agresiunii…

- Platforma www.dopomoha.ro este un ghid general care conține informații despre procedura de intrare in țara, metodele de a solicita azil in Romania, drepturile și obligațiile migranților care cauta adapost in Romania și ce resurse pot accesa in timpul pe care il petrec pe teritoriul țarii noastre.…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca anul acesta nu vor fi introduse noi taxe in Romania. Intrebat daca incepand de anul viitor este posibila introducerea de noi taxe, acesta a spus ca, in opinia sa, nu vor fi introduse. Ciolacu reafirma ca este un sustinator al impozitului…