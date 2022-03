”Fake news de manual”: ”Președintele CJ Giurgiu a fost săltat de procurorii DNA de acasă!” O știre-bomba aparuta miercuri dimineața la un post național de televiziune a fost preluata și ”rostogolita„ pe rețelele sociale, dar și in alte siteuri de știri naționale. Știrea anunța ca procurorii DNA ar face o serie de percheziții la sediul Consiliului Județean și cel al DGASCP Giurgiu și ca președintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu, ar fi fost ”saltat” de acasa. Numai ca totul s-a dovedit a fi un fake news; la scurt timp dupa apariția ”bombei”, președintele Beianu a postat un scurt mesaj pe pagina sa oficiala, insoțit de o fotografie facuta la biroul din Consiliul Județean. ” Presa zilelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

