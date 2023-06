Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute a debutat cea de-a XI-a ediție a Ligii Companiilor Suceava la fotbal pe teren redus. Pe tabloul de concurs se afla 7 formații, este vorba de Arobs, Horeca Vivendi, Firefighters, Mușatinii, Railex, Sidem și o echipa formata din refugiați din țara vecina greu incercata de razboi, ...

- Poli Iași, formație deja promovata in Liga 1, și Steaua București se dueleaza in aceasta seara, de la ora 19:00, in derby-ul etapei #8 din play-off-ul ligii secunde. Duelul din Copou va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...

- La mijlocul acestei saptamani va debuta cea de-a XI-a ediție a Ligii Companiilor Suceava la fotbal pe teren redus. Pe tabloul de concurs se vor regasi 8 formații, este vorba de Arobs, Horeca Vivendi, ISU Suceava, Mihu Acoperișuri, Mușatinii, Railex, Sidem și o echipa formata din refugiați din țara ...

- Newcastle și Arsenal se intalnesc azi, de la 18:30, in runda #35 din Premier League. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Toate detaliile despre Premier League Newcastle - Arsenal, live de la 18:30 Cele mai importante statistici Newcastle -…

- CFR Cluj și Universitatea Craiova se intalnesc duminica, de la 21:00, in runda #7 din play-off. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul integral din Superliga CFR Cluj - Universitatea Craiova » live de la 21:00 Cele mai importante statistici…

- In aceasta seara, de la ora 22:00, se disputa partida Lens - Marseille, din etapa 34 a campionatului francez de elita, Ligue 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de DigiSport 4, OrangeSport 4 și PrimaSport 4. LIVE de la ora 22:00 » Lens - Marseille AICI, cele mai importante statisticiIn…

- Al Tai, echipa lui Mirel Radoi, și Al Raed, formația lui Marius Șumudica, au remizat, scor 2-2, in etapa #22 din campionatul Arabiei Saudite. Show-ul din prima repriza, cu 4 goluri in32 de minute, a fost deschis de Alex Mitrița. Extrema lui Al Raed a trimis o „racheta” in vinclu, din voleu. A fost al…