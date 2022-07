Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara se pregatește organizarea Targului Mierii. Evenimentul va avea loc la Agro Village din Calea Aradului nr. 119 28-30 iulie. Organizatori sunt Asociația Crescatorilor de Albine din Romania, filiala Județeana Timiș in parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara…

- Conducerea Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi a participat in intervalul 24 - 25 iunie la lucrarile Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si de Stiintele Vietii din Romania, alaturi de reprezentanti din conducerea tuturor institutiilor…

- S-au pus bazele unei colaborari intre Regiunea Vest și Israel. Primele rezultate concrete ar putea aparea in toamna acestui an Cercetare și inovare, sanatate, agricultura și industria de aparare sunt domeniile in care Regiunea Vest și Israelul ar putea colabora in viitorul apropiat, dupa o…

- O delegatie a statului Israel, condusa de David Saranga, ambasadorul acestei tari la Bucuresti, caruia i s-au alaturat mai multi experti in inovare, s-a aflat la Timisoara, una dintre intrevederi fiind cu conducerea ADR Vest si Consiliul Judetean Timis. “Primele rezultate le-am putea vedea prin crearea…

- Studentii Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) vor participa la „AGRONOMIADA 2022", organizata in perioada 12 - 15 mai, la Cluj-Napoca, la aceasta editie fiind propuse 22 discipline profesionale si sase competitii sportive. Cea mai asteptata competitie studenteasca…