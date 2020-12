Stiri pe aceeasi tema

- Regele Carl XVI Gustaf al Suediei a declarat ca țara sa a eșuat in gestionarea crizei COVID. „Cred ca am eșuat. Avem foarte mulți morți și asta este groaznic. Poporul suedez a suferit enorm in aceste condiții dificile. Gandiți-va numai la familiile care nu au putut sa-și ia ramas bun de la…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o strategie in vederea gestionarii durabile a pandemiei de Covid-19 in perioada Craciunului și a Anului Nou, cand riscurile de transmitere a virusului ar putea crește in urma adunarilor cu participare numeroasa in interior. Strategia recomanda o vigilența și o prudența…

- Printul Carl Philip al Suediei, 41 de ani si sotia sa, printesa Sofia, 35 de ani, au fost testați pozitiv pentru COVID-19, a anuntat joi curtea regala suedeza, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Cuplul principar, care prezinta simptome usoare de gripa, a intrat in carantina, iar cei doi fii ai acestora…

- India a redeschis luni faimosul monument al iubirii, Taj Mahal, dupa sase luni de pauza din cauza pandemiei de coronavirus. Un cetatean chinez si un vizitator din Delhi au fost printre primii care au pasit la mormantul de marmura alba. Numarul zilnic de vizitatori a fost limitat la 5.000 de persoane,…