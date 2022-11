Stiri pe aceeasi tema

- Facturile la energie si gaze privind consumul pe luna septembrie vor veni cu intarziere. Iar sfatul pentru romani in cazul facturilor pe doua-trei luni este plata eșalonata negociata direct cu furnizorul. Furnizorii vor intarzia emiterea facturilor privind consumul pe luna septembrie, intrucat nu au…

- Modificarile ordonantei de urgenta pe energie au trecut de votul final. Vor plati tariful minim - de 68 de bani si clientii casnici care au in intretinere cel putin 3 copii, dar si cei care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor, nu doar cei care aveau…

- Facturile romanilor la utilitati au crescut de la 77% in 2010 pana la 124% in 2021, aceasta crestere fiind cea mai ridicata din Uniunea Europeana, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. Monitorul Social a publicat un infografic cu privire la cresterea…

- Guvernul de la Londra a anunțat miercuri ca va plati timp de șase luni aproximativ jumatate din facturile de electricitate și gaze ale companiilor și instituțiilor publice afectate de creșterea prețurilor la energie in urma razboiului din Ucraina. „Guvernul a stabilit un preț subvenționat”, care va…

- Am putea plati, in continuare, cu 50 de bani mai putin pentru un litru de benzina sau motorina. In sedinta de aseara, Coalitia de guvernare a decis sa prelungeasca cu 3 luni masura compensarii pretului la carburanti. Are toate explicatiile Alina Sorocean.

- Pana la jumatate din centrele de spa din Ungaria risca sa se inchida incepand cu aceasta toamna si pana in prima jumatate a anului viitor, potrivit presedintelui unei asociatii din sectorul de profil, citat de Budapest Business Journal, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Facturile de energie in creștere și lipsa de preoți au determinat o dioceza romano-catolica din Olanda sa reduca serviciile religioase in unele biserici, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Principalele modificari intens vehiculate sunt legate de „suprataxarea” profiturilor, fara a se preciza ca aceasta Ordonanța crește prețul pentru consumatorii non casnici și instituțiile publice, care nu vor mai beneficia de prețul plafonat care exista in prezent pentru ei.