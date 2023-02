Stiri pe aceeasi tema

- V.Stoica Un exercițiu de rabdare, așa poate fi numita tentativa de a solicita la Call Center-ul Electrica Furnizare, la numarul de telefon 0244/406.006, detalii despre depunerea in sistem online a cererilor și a declarațiilor pe propria raspundere pentru plafonarea tarifelor. Nu incercați la Call Center,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8-, releva datele transmise marti de Institutul Naiional de Statistica. "Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9-. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ…

- Parlamentul a aprobat, miercuri, ordonanța privind plafonarea prețurilor la energie. Noile prevederi au un impact direct asupra intregului sector de chirii. Astfel, chiriașii care nu pot face dovada unui contract, nu vor beneficia de plafonarea prețurilor la energie. In schimb, prin obligativitatea…

- USR susține ca legea votata de coaliția PSD-PNL pentru plafonarea prețurilor la energie ii va afecta pe cei care stau in chirie. Și asta pentru ca cetațenii care au mai multe proprietați nu vor putea beneficia de plafonarea prețurilor la energie pentru fiecare loc de consum pe care il dețin. Vor trebui…

- Camera Deputatilor a aprobat, cu amendamente, OUG 119/2022 privind plafonarea preturilor energiei • Textul de lege prevede pentru clientii casnici ca pot beneficia de plafonare doar pentru un loc de consum • Prin noua reglementare, proprietarii mai multor imobile vor beneficia de plafonare doar pentru…

- Astazi a fost o zi plina in Parmlamentul Romaniei, avand in vedere tema de dezbatere. In urma unor noi proiecte de calcul la facturile la energie, azi parlamentarii au votat ordonanța pe energie electrica. Exista mai multe modificari, iar una dintre ele este ca facturile romanilor vor fi calculate pe…

- Trei amendamente la legea pentru plafonarea prețurilor, transmise de oameni din Alba, insușite de coaliția de guvernare Trei amendamente la legea pentru plafonarea prețurilor, propuse de oameni din Alba, au fost insușite de coaliția de guvernare. Este vorba despre: Preț plafonat la 1 leu pentru operatorii…

- Rata anuala a inflației s-a mai temperat. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%,…