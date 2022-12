Facturi mai mici pentru anveloparea blocurilor. 90% din valoarea proiectelor va putea proveni din fonduri europene nerambursabile

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca in sedinta de Guvern de luni va fi dezbatut un proiect de ordonanta de urgenta in baza caruia 1,25 de miliarde de euro din fonduri europene vor fi utilizate pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor, informeaza Agerpres. „In agenda de astazi avem un proiect…

- Noul Program Operațional Regional va aduce schimbari majore in ceea ce privește proiectele de reabilitare termica a blocurilor realizata cu fonduri europene. Valoarea cofinanțarii scade semnificativ, locatarii vor trebui sa contribuie cu sume mult mai mici la aceste investiții, la fel și autoritațile…

- Categoriile vulnerabile vor primi, in 2023, un ajutor pentru plata facturilor la energie, in valoare de 1.400 lei. Banii vor fi imparțiți in doua tranșe a cate 700 lei fiecare, care vor fi distribuite in lunile februarie și septembrie din anul urmator. Ajutorul este destinat plații datoriilor curente…

- Proiect dezvoltat la Hilișeu-Horia Botoșani, premiat de Ministerul Investițiilor in cadrul Galei Romania modernizata cu fonduri europene Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene a premiat in cadrul Galei Romania modernizata cu fonduri europene 14 proiecte de succes finanțate prin programele…

- Fermierii vor primi un nou sprijin de la Guvern. Valoarea maxima a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect. In Romania, achiziția de utilaje pentru sectorul vegetal este una dintre liniile de finanțare cuprinse in noul Plan Național Strategic (PNS). In acest sens, fermierii vor putea depune proiecte…

- Guvernul uniformizeaza sporurile pentru sectorul de administrație care lucreaza cu fonduri europene, anunțat, vineri, premierul Nicolae Ciuca. ”Nu este vorba despre sporuri in plus ci este vorba despre o uniformizare a acestor prevederi. Trebuie sa fim constienti ca avem 30 de miliarde de euro in PNRR,…

- DOCUMENT: Guvernul MAJOREAZA cu 50% salariile bugetarilor care lucreaza cu fonduri europene și proiecte PNRR Guvernul majoreaza cu 50% salariile bugetarilor implicați in gestionarea proiectelor europene și a PNRR cu pana la 50%. De majorare beneficiaza și personalul din structurile cu rol de organisme…

- Aeroportul Internațional Timișoara va beneficia de un sistem de securitate imbunatațit, se va monta un gard perimetral de siguranța, se modernizeaza punctele de control și se modernizeaza sistemul video de supraveghere. Valoarea totala a contractului este de 136 de milioane de lei, din care 97 de milioane…