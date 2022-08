Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a cerut duminica Uniunii Europene “sa decupleze pretul energiei electrice de cel al gazelor”, pentru a scadea facturile la curent, transmite AFP. Seful guvernului de la Viena a afirmat ca subiectul va fi discutat la o reuniune de urgenta si ca “pretul electricitatii…

- Unitatea statelor membre ale Uniunii Europene in fata Rusiei trebuie sa fie „mentinuta zi de zi”, subliniaza seful diplomatiei europene Josep Borrell, intr-un interviu publicat marti de AFP.

- Pretul de referinta in Europa la energie electrica a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Prețul energiei electrice in Europa a urcat miercuri la un nivel record, dupa ce Rusia a redus fluxul de gaze naturale pe continent, punand presiune pe economia deja fragila a zoneei, scrie Business Insider.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a cerut duminica crearea pentru Ucraina a unei etape intermediare intre cooperare si statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Asa-numitul „spatiu pregatitor” ar permite tarilor candidate cum ar fi Ucraina sau Republica Moldova sa atinga standardele…