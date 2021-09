Stiri pe aceeasi tema

- Doug și Dedra Simmons, de 44 de ani, respectiv 43 de ani, din Chicago au fost atat de suparați pe cei care nu le-au fost alaturi in ziua nunții lor, cu toate ca au confirmat ca vor veni, incat le-au trimis facturi in valoare de 240 de dolari, pentru a-și recupera cheltuielile, potrivit New York Post,…

- Mirii au fost atat de furioși pe cei care n-au venit la nunta – dupa ce au confirmat „Yes” la RSVP – ca le-au trimis facturi de 240 de dolari ca sa-și recupereze cheltuielile, relateaza The New York Post . Inițiativa, care pune cu siguranța capat unor prietenii, a starnit o dezbatere apriga online:…

- Ce a constat un piteștean plecat din țara: Kilowatul, mai scump la Pitești decat in Suedia! ”Mie mi se pare ca e jaf pe fața…” Intrigat de discuțiile din ultima vreme despre creșterea prețurilor la utilitați, Andrei Mihai, un piteștean stabilit de mai mulți ani la Hjo, in Suedia, dar foarte conectat…

- Sorin Grindeanu a anuțat ca PSD va vota orice moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu, dupa USR PLUS și AUR au depus un document în care îl acuza pe premier ca vrea sa foloseasca banii publici pentru interesele de partid. ”Dan Barna, tot #PSD e de vina? Pentru…

- FOTO| Pompierii romani impresionați de gestul unui copil grec: Le-a oferit placinte și porumb fiert, drept mulțumire FOTO| Pompierii romani impresionați de gestul unui copil grec: Le-a oferit placinte și porumb fiert, drept mulțumire Pompierii romani care lupta cu flacarile in Grecia spun ca sunt emoționați…

- Iohannis a postat un mesaj pe Facebook cu o prima reacție dupa un raport ONU care atrage atenția asupra riscurilor climatice."Raportul publicat astazi de ONU cu privire la schimbarile climatice trebuie sa fie un semnal de alarma pentru noi toți! Magnitudinea, precum și ritmul accelerat in care au loc…

- Facebook a infiintat o echipa de specialisti pentru a dezvolta un "metavers", o lume digitala in care oamenii pot sa se deplaseze intre diverse dispozitive si sa comunice intr-un mediu virtual, a anuntat luni CEO-ul companiei americane, Mark Zuckerberg, relateaza Reuters. Noua echipa va…

- ALDE Sector 1 anunța pe Facebook ca a strans 10.000 de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Clotilde Armand. „10.000 de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Clotilde Armand! Mesajul locuitorilor din sectorul 1 e clar: Clotilde…