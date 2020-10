Stiri pe aceeasi tema

- Cum alegem cel mai bun furnizor de gaze. Consiliul Concurenței spune ca facturile ar putea scadea și cu peste 200 de lei/luna in timpul iernii, daca schimbam contractul Consumatorii casnici care folosesc gazele naturale pentru incalzire ar putea plati facturi mai mici cu sume cuprinse intre 60 si 150…

- Consumatorii casnici care folosesc gazele naturale pentru incalzire ar putea plati facturi mai mici cu sume cuprinse intre 60 si 150 lei pe luna in timpul iernii, in situatia in care schimba contractul sau furnizorul, si chiar cu peste 200 de lei pe luna, daca locuiesc in zone mai friguroase, potrivit…

- Ordinul ANRE obliga furnizorii de energie electrica și gaze sa ramburseze sumele incasate de la clienți ca plați anticipate pentru consumul estimat, daca diferența dintre cat s-a platit pe estimat și cat s-a consumat efectiv depașește 100 de lei. Pe scurt, in cazul in care ați platit facturi…

- Consumatorii de gaz și electricitate primesc inapoi banii la factura de regularizare, daca au platit prea mult in avans. Un ordin al ANRE, aflat inca la stadiul de proiect, obliga furnizorii de energie electrica și gaze sa ramburseze sumele incasate de la clienți ca plați anticipate pentru consumul…

- SA „Moldovagaz” nu va solicita creșterea prețului la gazele naturale. Tariful mediu pentru o mie de metri cubi de gaz metan va fi de 4420 de lei, dintre care 71 la suta ține de prețul de procurare al gazului metan, iar 26 la suta ține de prețul de transport al acestora. Declarația a fost facuta de președintele…

- In perioada celui de-al patrulea trimestru al anului 2020, tariful la gaz pentru consumatorii finali s-ar putea ieftini cu circa 10%, conform calculelor preliminare. Totodata, Moldovagaz nu va solicita cresterea pretului la gazele naturale la nivel de consumator final, sustine seful intreprinderii,…

- CHIȘINAU, 28 aug - Sputnik. Serviciului Fiscal de Stat informeaza ca in perioada 1 ianuarie - 31 iulie au fost inregistrate 100 672 de apeluri la Centrul Unic de Apel. © Sputnik / Miroslav Rotari Agenții economici pot solicita rambursarea TVA – precizarile Serviciului Fiscal De cele mai multe…

- Compania AQUASERV S.A. Sucursala Ludus anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 21.07.2020 intre orele 08:00-15:00 (estimare), in urmatoarele zone: •Ludus – str. Ghioceilor Compania AQUASERV anunta consumatorii…