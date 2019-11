Facilităţi telecom pentru persoanele cu dizabilităţi

Vesti bune pentru persoanele cu dizabilitați, odata cu aprobarea modificarii ofertelor telecom speciale. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a adoptat in urma unor consultari cu reprezentanții industriei de profil o decizie prin care sunt revizuite pachetele tarifare și masurile privind accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile de telefonie si Internet, astfel incat sa raspunda cat mai bine cerintelor specifice ale acestora. Pentru cei cu dizabilitati auditive Pentru cei cuauditive In cazul utilizatorilor finali cu dizabilitați auditive și/sau de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

