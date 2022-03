Faci ce vrei, dar știi ce faci? In alte circumstanțe avantul razboinic al romanilor ascunși in spatele tastaturilor m-ar fi amuzat; din pacate, pe fondul unei cenzuri informaționale cu privire la conflictul din Ucraina, care nu ne permite accesul decat la punctul de vedere al Kievului, riscam sa cadem intr-o capcana cu consecințe grave. Desigur, toate televiziunile ne prezinta victoriile nemaipomenite ale […] Articolul Faci ce vrei, dar știi ce faci? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

