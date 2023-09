Stiri pe aceeasi tema

- Gimnastele din Romania și Republica Moldova vor coopera mult mai strans, de acum incolo dupa ce Federațiile de gimnastica ritmica din cele doua state au decis sa incheie un acord de colaborare și sa demareze un șir de acțiuni in comun, in interesul sportivelor de pe ambele maluri ale Prutului, potrivit…

- „Ma bucur sa constat ca Președinta Parlamentului European, doamna Roberta Metsola, recunoaște eforturile financiare și logistice uriașe facute de Romania pentru a sprijini Ucraina și Republica Moldova”, spune premierul Marcel Ciolacu. Dupa intilnirea cu Roberta Metsola, Marcel Ciolacu a scris: „Ma bucur…

- CANTONAMENT… Componenta a lotului național și olimpic, barladeanca Amalia Puflea a efectuat, alaturi de alte 8 gimnaste senioare din lotul Romaniei, un stagiu de pregatire in Finlanda, la Kuortane. Pe durata cantonamentului, “tricolorele” au susținut și un concurs de verificare in perspectiva Campionatului…

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, a avut prima apariție intr-o emisiune, unde nu a fost insoțita de niciunul dintre parinți. Tanara a facut dezvaluiri despre familia ei, dar și despre cariera pe care și-a ales-o.Violeta Banica a fost invitata in emisiunea „Intalnire cu Arta”, de la…

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a somat-o, duminica, pe primarita municipiului Campulung Muscel Elena Lasconi sa finalizeze lucrarile la bulevardul Pardon din oras. Senatoarea PNL a adaugat ca edilul le promisese campulungenilor ca va finaliza lucrarile in doua saptamani, in contextul unui litigiu…

- Paladia Noja, din Cugir, a implinit 108 ani și este unul dintre cei mai in varsta romani. Ea a fost sarbatorita ieri, 20 iulie 2023. Mama a trei baieți, unul de 83 de ani, altul de 78 de ani (un altul a decedat la 73 de ani) si a unei fete, Maria (73 de ani) care acum o ingrijește, Paladia a ramas vaduva…

- Annaliese Dragan una dintre surorile care au lasat tot in California pentru a face performanța in Romania in gimnastica ritmica, a caștigat la Campionatul European de la Baku premiul de frumusețe. Surorile Dragan nu sunt doar doua sportive talentate, ci și foarte frumoase! In urma cu 5 ani fetele au…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, scrie ca, in ultima duminica a lunii iunie, marcam Ziua Naționala a Portului Popular., citez: “celebrand tradiția, legatura de sange și respectul de neam […]. Portul popular oglindește cu adevarat intregul spectru al ADN-ului nostru”. Doamna președinta, oare…