Stiri pe aceeasi tema

- Anunț – Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 01.03.2021, intre orele 08:30 – 16:00, in municipiul

- Nouriel Roubini, economistul care a prezis prabusirea pietei imobiliare si criza economica din 2008, critica dur Bitcoin și spune ca moneda virtuala alimenteaza, de fapt, o bula care se va sparte.

- Berbec Sunteți de neclintit atunci cand vine vorba despre convingerile și deciziile voastre. Veți lua cele mai bune masuri.TaurAstazi este momentul sa faceți schimbarile pe care le așteptați de foarte mult timp. Familia va sare in ajutor.Gemeni Faceți un plan detaliat pentru ceea ce urmeaza sa faceți…

- Consilierul din partea partidului Șor, Serghei Burgudji, dupa ce CC a declarat drept neconstituționala legea cu privire la statutul special al limbii ruse, a declarat ca „va lupta pentru protejarea limbii ruse in Republica Moldova.” Declarația a fost facutpa de alesul local in cadrul ședinței CMC, 21…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat marți, la Antena 3, ca „Sfanta Impartașanie este mai puternica decat orice vaccin”. Citește și: Guvernul Cițu introduce 'taxa pe ambalaj': La cumparaturi vei achita cate 50 de bani in plus pentru fiecare sticla sau doza cu bere, apa, suc…

- Romanii sunt destul de reticenți la schimbare, dar odata cu liberalizarea pieței de electricitate, schimbarea devine inevitabila și are mari șanse sa vina cu prețuri mai mari la energie electrica. Incepand cu 1 ianuarie 2021, liberalizarea pieței de energie electrica se va desfașura pe intregul teritoriu…

- Cat de grabiți suntem cand vizitam un muzeu? De cate ori ne propunem sa vedem atent o lucrare anume? Și mai important, poate, de cate ori ne propunem sa revedem o lucrare? Cand am stat ultima oara pe indelete in fața unei lucrari de arta, interogand-o nemilos și interogandu-ne fara menajamente? Muzeul…

- Patinoarul GUM din Piața Roșie și-a deschis porțile pentru vizitatori! Acesta va asigura atmosfera de sarbatoare moscoviților și oaspeților capitalei rusești pana la 1 martie. Organizatorii subliniaza ca vor fi luate toate masurile de precauție necesare pe teritoriul patinoarului in contextul…