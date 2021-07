Stiri pe aceeasi tema

- Roger Waters, unul dintre membri fondatori ai trupei rock Pink Floyd, spune ca a refuzat o suma „uriasa” de bani de la Facebook. Compania voia sa foloseasca melodia „Another Brick in the Wall Part 2” pentru o reclama pe Instagram. Artistul a reactionat si l-a numit pe Zuckerberg „unul dintre cei mai…

- La doar o luna de la lansare, pagina de blog a fostului președinte american Donald Trump a fost inchisa, arata News.ro, citand Reuters. Trump iși deschisese blogul dupa ce marile platforme de socializare i-au blocat conturile.Jason Miller, consilierul lui Donald Trump, a confirmat ca pagina, care se…

- Astfel, 14 posturi TV, ziare, posturi de radio si site-uri de stiri au afirmat in scrisori trimise pe email, din partea avocatului lor, vazute de Reuters, ca amenintarile si instigarile la ura au crescut in ultimele saptamani, in special in timpul conflictului de 11 zile cu militantii parlestinieni…

- Twitter a suspendat saptamâna aceasta câteva conturi al caror scop aparent era transmiterea mesajelor fostului presedinte Donald Trump, care a fost interzis definitiv de pe platforma sa preferata în ianuarie, noteaza AFP citata de Agerpres.Reteaua de socializare a confirmat…

- Consiliul de supraveghere al Facebook a decis miercuri sa-i interzica in continuare fostului președinte american Donald Trump sa posteze mesaje pe pagina sa de pe aceasta retea sociala si pe contul sau de Instagram, relateaza AFP, citata de Agerpres. Decizia nu este permanenta, ea urmand sa fie reanalizata…

- Site-ul fostului președinte al SUA a fost lansat cu o zi inainte ca Facebook sa decida daca va interzice definitiv contul lui Donald Trump, care a fost suspendat dupa asaltul Capitoliului, in ianuarie, relateaza BBC . Potrivit sursei citate, Donald Trump spune ca pe noua platforma de comunicare va publica…

- Facebook a anunțat joi rezultate extrem de bune pentru primele trei luni ale anului: afacerile au crescut cu 46%, iar profitul net, cu 94%, în timp ce numarul de angajați a depașit în premiera 60.000. Compania a anunțat ca 1,88 miliarde de useri intra zilnic pe rețeaua Facebook. Compania…

- Swansea City, grupare din Championship, a anunțat ca nu va posta nimic timp de o saptamâna pe toate rețelele de socializare. Decizia clubului are ca scop tragerea unui semnal de alarma asupra abuzului și discriminarii.Atât paginile oficiale ale echipei, cât și jucatorii și…