Facebook va relua distribuirea știrilor în Australia Facebook va relua furnizarea știrilor în Australia, au anunțat oficiali ai guvernului australian, care au precizat ca legea care a generat situația va fi amendata, relateaza BBC citat de Mediafax.



Gigantul rețelelor de socializare a blocat furnizarea știrilor catre australieni saptamâna trecuta, ca raspuns la un proiect de lege care obliga marile companii din tehnologie sa plateasca editorilor pentru conținut.



Legea impunea Facebook si Google sa încheie acorduri comerciale cu agentiile de stiri. Facebook a declarat ca legea &"întelege în mod fundamental… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

