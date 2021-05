Facebook şi Instagram vor permite utilizatorilor să ascundă contorul de aprecieri pentru mesaje Instagram, platforma de photo-sharing detinuta de Facebook, lanseaza o optiune la nivel global care permite utilizatorilor sa ascunda contorul de aprecieri pentru mesaje, iar schimbarea va fi in scurt timp disponibila si pe Facebook, dupa mai multi ani de teste axate pe diminuarea presiunii psihologice resimtite de utilizatorii retelelor, informeaza Reuters. Abonatii Instagram vor avea posibilitatea de a ascunde contorul de like-uri pentru toate mesajele din fluxul de informatii, precum si pentru propriile mesaje. Ambele optiuni vor fi disponibile pe Facebook ''in urmatoarele saptamani'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

