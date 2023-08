Asa cum au promis / amenintat in momentul in care noua lege era doar un proiect de lege in dezbatere, Meta inceput sa blocheze afisarea stirilor in Canada pe Facebook si Instagram. Asta pentru ca in Canada tocmai a intrat in vigoare o noua lege, numita Online News Act, care le impune retelelor sociale sa negocieze platirea publicatiilor de presa pentru materialele afisate. La fel ca in Australia, legiuitorii au apelat la aceasta solutie, avand in vedere veniturile din reclame in scadere ale presei locale. Meta a avertizat inca de acum cateva luni ca va prefera sa blocheze tot ce inseamna stire…