Stiri pe aceeasi tema

- Eroarea a fost descoperita in a doua zi a vizitei presedintelui chinez in Myanmar, unde Xi si conducatoarea birmana Aung San Suu Kyi au semnat numeroase acorduri cu privire la planuri de infrastructura sustinute de Beijing.Un comunicat pe pagina de Facebook a lui Suu Kyi era plin de referiri…

- Facebook Inc si-a cerut scuze, sambata, acuzand o eroare tehnica, dupa ce s-a descoperit ca pe platforma de socializare, atunci cand numele liderului chinez Xi Jinping era tradus din birmana in engleza, aparea ca traducere “Mr Shithole”, relateaza Reuters, citata de news.ro.Eroarea a fost…

- Guvernul Statelor Unite intentioneaza sa renunte in totalitate la un program pentru drone civile, deoarece dispozitivele sunt fabricate cel putin partial in China, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times. Departamentul de Securitate Interna ia in considerare oprirea programului…

- Scandalul generat de excluderea din partid a Olimpiei Ardelean, persoana care a criticat semnaturile false din campania "Fara penali", continua in interiorul USR. Un grup de 20 de membri ai organizatiei Bucuresti semneaza o scrisoare publicata pe grupul intern "Poiana lui Iocan", adresata presedintele…

- Catalin Moroșanu i-a transmis felicitari președintelui Klaus Iohannis pentru caștigarea unui nou mandat la Cotroceni, intr-un mesaj postat pe Facebook in care a subliniat ca victoria vine ”cu o...

- Klaus Iohannis va raspunde intrebarilor adresate de noua jurnaliști și formatori de opinie. Candidatul PNL pentru funcția de Președinte al Romaniei a susținut ca Viorica Dancila nu va fi primita daca va veni la dezbaterea organizata marti. „Nu va fi primita, fiindca nu este o dezbatere la…

- Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca își cere scuze public, în cazul în care cineva a înțeles altceva prin afirmația pe care a facut-o despre Klaus Iohannis. Șeful de campanie al PSD a precizat ca nu a vrut sa lezeze sentimentele comunitații evreiești, care a fost cea mai afectata…

- Criptomoneda Libra este foarte periculoasa fiindca ar fractura in mod aproape iremediabil sistemul monetar, iar bancile centrale si-ar pierde din eficacitate, a declarat, marti, la Academia Romana, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. "In ceea ce priveste criptomonedele, opinia mea este…