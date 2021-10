Facebook mărește protecția jurnaliștilor și activiștilor, care vor fi considerați persoane publice Facebook ii va considera de acum inainte pe jurnaliști și activiști drept persoane publice „fara intenția lor” și le va asigura un grad mai mare de protecție impotriva harțuirii și bullying-ului online, a anunțat șeful departamentului de securitate globala al companiei, potrivit Reuters . Cele doua categorii vor fi considerate persoane publice ”in mod involuntar”, iar platforma de socializare va asigura o protecție marita impotriva harțuirii și a agresivitații care-i vizeaza. Anunțul a fost facut de șeful departamentului de securitate globala de la Facebook, transmite Reuters. In prezent, politica… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook ii va considera de acum inainte pe jurnaliști și activiști drept persoane publice „fara intenția lor” și le va asigura un grad mai mare de protecție impotriva harțuirii și bullying-ului online, a anunțat șeful departamentului de securitate globala al companiei, potrivit Reuters . Compania…

- Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger au fost invizibile 7 ore. Cate miliarde a pierdut compania lui Zuckerberg. Luni seara, timp de șapte ore, miliarde de utilizatori nu au putut folosi rețeaua Facebook ți nici Instagram, WhatsApp și Messenger. Compania și-a cerut scuze și a explicat ca problemele…

- Compania germana BioNTech a anunțat ca va solicita aprobarea vaccinului sau impotriva noului coronavirus, dezvoltat in comun cu gigantul american pharma Pfizer, pentru folosirea sa și la copii de 5 ani și mai mari. Anunțul a fost facut de directorul executiv BioNTech, Ozlem Tureci, intr-un interviu…

- In urmatoarele saptamani, BioNTech va solicita autorizarea la nivel mondial a vaccinului sau COVID pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Pregatirile pentru aceasta lansare sunt pe drumul cel bun, au afirmat doi dintre directorii companiei catre Der Spiegel, citați de Reuters. „In urmatoarele…

- Peste jumatate din companiile americane intenționeaza sa ceara unei parți sau tuturor angajaților lor sa se vaccineze împotriva COVID-19 pâna la sfârșitul anului, relateaza Business Insider.Sondajul, realizat de agenția Reuters, a intervievat conducerile a 961 de companii din…

- Companiile americane din domeniul online vin cu clarificari in privința regulilor pe care le aplica acum, in contextul in care Afganistanul a fost cucerit de talibani. Astfel, dupa Facebook, și Youtube a anunțat ca va interzice conturile pe care le dețin sau le opereaza talibanii, potrivit Reuters și…

- Anunțul a fost facut duminica de un inalt responsabil din Ministerul afgan de Interne, citat de Reuters.Invitat sa comenteze, biroul presedintelui a declarat ca "nu poate spune nimic pentru moment despre miscarile lui Ashraf Ghani din motive de securitate".Un reprezentant al talibanilor, care au intrat…

- Pfizer și-a majorat miercuri prognoza pentru vanzarile pe intregul an ale vaccinului COVID-19 pe care l-a dezvoltat cu BioNTech din Germania cu aproape 29%, pana la 33,5 miliarde de dolari, in condițiile in care națiunile se aprovizioneaza cu doze pentru restul anului, anunța Reuters. Compania…