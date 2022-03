Facebook, INTERZIS total în Rusia Facebook a fost interzis pe tot teritoriul Rusiei, incepand de vineri, conform unei decizii a Agenției pentru Supravegherea Comunicațiilor de la Kremlin, decizie anunțata de Agenție pe rețeaua Telegram. Conform AFP și Reuters, agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat blocarea Facebook pe tot teritoriul tarii, deoarece reteaua „discrimineaza” mass-media ruse. Rețelele Facebook si […] The post Facebook, INTERZIS total in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a anunțat ca impune noi sancțiuni impotriva Rusiei, inclusiv o interdicție a navelor rusești de a intra in porturile britanice, relateaza CNN. „Interdicția impusa navelor rusești și noile sancțiuni economice impotriva unor instituții financiare cheie din Rusia, inclusiv Banca sa Centrala,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia a reluat atacurile cu racheta in zorii zilei de vineri, la ora locala 04.00, dar ca trupele ruse au fost oprite din avansul lor in majoritatea directiilor, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a declarat ca loviturile au vizat atat…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut, joi, cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Numai in ultimele ore, creșterea prețului la gaze naturale a fost de 30%. Astfel, prețul gazului…

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pushilin, a anunțat evacuarea locuitorilor din regiune catre sud-estul Rusiei, din cauza intensificarii bombardamentelor, relateaza Reuters și RIA. Anunțand mișcarea pe rețelele de socializare, Pushilin a declarat ca Rusia a fost…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…

- German Chancellor Olaf Scholz has been accused of weak leadership in the Ukraine crisis and being soft on Russia. Yet on his visit to the Kremlin on Tuesday, he not only stood up to Russian President Vladimir Putin, he seemed to relish it, according to Reuters. Scholz was unexpectedly combative in his…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…

- Britain will sanction businesses and people with the closest links to Kremlin chief President Vladimir Putin if Russia takes any action against Ukraine, Chief Secretary to the Treasury Simon Clarke said on Monday, according to Reuters. “We are very clear that if Russia takes further action against Ukraine,…