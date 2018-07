Facebook, Google si Microsoft pacalesc oamenii sa renunte la datele personale

Stiri pe aceeasi tema

- Inrarea in vigoare a noilor norme pentru protecția datelor cu caracter personal, GDPR, a obligat giganții tehnologici Google si Facebook sa-și schimbe modelele de interfața insa acesta schimbare este facuta pentru a infreuna procedura prin care utilizatorii pot opta pentru protejarea datelor personale.Un…

- Facebook a avut acorduri de partajare a datelor cu cel putin 60 de producatori de dispozitive tehnologice si multe din acestea sunt inca in vigoare. Potrivit Gandul , care citeaza The New York Times, Apple, Amazon, Samsung si Microsoft s-au numarat printre companiile care au beneficiat de datele utilizatorilor…

- Huawei este singura companie din China inclusa în Topul Celor mai Valoroase Branduri în anul 2018, top realizat de revista Forbes. Huawei este inclusa în acest top pentru al doilea an consecutiv, clasându-se pe locul 79, cu o valoarea a brandului de 8,4 miliarde USD.…

- Aplicatia Instagram pentru mobil primeste o noua sectiune “Usage Insights”, unde utilizatorii vor putea gasi informatii statistice, aratând cât timp au petrecut în reteaua de socializare. Ascunsa în maruntaiele aplicatiei, noua functie a fost confirmata…

- Sindicalistii din Sanatate cer modificarea Legii Salarizarii, care le creste veniturile angajatilor, in loc sa ceara schimbarea Regulamentului de sporuri, care le scade aceste venituri, si "ii pacalesc pe oameni si ii scot in strada aiurea", scrie, pe Facebook, un consilier al ministrului...

- WhatsApp este cel mai popular serviciu de mesagerie instant din lume și face parte din ”suita” de servicii oferita de Facebook. Din acest motiv, în urma scandalului Cambridge Analytica, compania a decis sa implementeze o serie de modificari privind serviciile sale.În…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp, deținut de compania Facebook, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare.

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, si-a reluat discursul prin care isi asuma raspunderea pentru scandalul "Cambridge Analytica", miercuri, la inceputul celei de-a doua audieri din Congresul american.