Facebook e în lipsă de fonduri! „Meta intenționeaza sa utilizeze veniturile pentru scopuri corporative generale, care pot include (…) cheltuieli de capital, rascumparari de acțiuni, achiziții sau investiții”, a precizat grupul lui Mark Zuckerberg, fara a precizat suma pe care dorește sa o obțina și nici durata obligațiunilor. Potrivit agenției de presa Bloomberg, Meta vrea sa obțina intre 8 și 10 miliarde de dolari. Suma ar urma sa fie imparțita in patru imprumuturi, dintre care cel mai lung ar fi de 40 de ani, cu rate ale dobanzii cu 1,8 puncte procentuale mai mari decat cele ale obligațiunilor de trezorerie americane. Saptamana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu junior a reacționat pe contul personal de Facebook dupa remiza cu FCSB. ”Ținand cont de faptul ca echipa a avut 5 cartonașe galbene dintre care 4 in plan defensiv aproape tot meciul, egalul este mai mult decat echitabil. Un meci care a aratat ca un adevarat derby cu una din forțele campionatului.…

- Directorul general al Meta Platforms, Mark Zuckerberg, le-a spus angajatilor ca cea mai mare companie de social media din lume si-a planificat cresterea intr-un mod prea optimist, asteptandu-se in mod eronat ca o crestere a utilizarii si a veniturilor in timpul restrictiilor legate de Covid-19 va fi…

- Zuckerberg, raspunzand la o intrebare a unui angajat la o intalnire la nivel de companie care a avut loc joi, a spus ca angajarile au fost prea agresive si ca nu a luat in considerare posibilitatea unei recesiuni economice, potrivit unei persoane care a auzit discutiile. Angajatul a intrebat despre…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea (PSD), fost primar general al Capitalei, afirma ca „Parcul Izvor va ramane al oamenilor”, pentru ca proiectul de concesionare a acestuia nu va trece de votul consilierilor generali, intrucat PSD nu il va vota. Gabriela Firea iș critica dur pe actualul primar general,…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a avertizat ca institutia isi va revizui din nou in jos estimarile privind cresterea economiei mondiale, din cauza unor factori precum razboiul din Ucraina, restrictiile introduse in China si inflatia ridicata, transmite…

- Mark Zuckerberg a ajuns deja la concluzia ca TikTok reprezinta principalul competitor pentru Meta, in 2022. In acest sens, Facebook s-ar putea „schimba la fața”, in curand – din nou, scrie playtech.ro.

- Mai multi angajati au fost intervievati in cadrul anchetei Meta, compania mama a Facebook, potrivit WSJ, care a adaugat ca ancheta este in desfasurare cel putin din toamna trecuta. Meta si Sandberg nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii ale Reuters. Printre activitatile analizate se numara…

- NATO, ca organizație, nu a facut nimic pentru a ajuta Ucraina in situația actuala, a declarat luni ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba intr-un interviu acordat Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…