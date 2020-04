Stiri pe aceeasi tema

- Tesla trebuie sa se confrunte cu un proces al actionarilor dupa o postare pe Twitter a lui Elon Musk. Un judecator federal din San Francisco a decis ca procesul actionarilor, care pretind ca un tweet din 2018 al lui Elon Musk a fost o inselaciune, poate merge mai departe. Hotararea…

- Compania Apple va dona 9 milioane de maști de protecție pentru a ajuta la stoparea pandemiei de coronavirus in SUA, a anunțat Mike Pence, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii.Tim Cook, CEO la Apple, a vorbit cu Donald Trump, președintele SUA. Cook se alatura astfel lui Mark Zuckerberg, CEO Facebook,…

- Intr-un interviu acordat in cadrul programului de televiziune „Fox News Sunday”, secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a explidcat ca lichiditatile suplimentare vor avea ca scop ajutarea unui numar cat mai mare de afaceri americane in urmatoarele 90 pana la 120 de zile, conform Business…

- Soros argumenteaza, intr-o scrisoare publicata in Financial Times, ca refuzul lui Zuckerberg de a elimina publicitatea electorala de pe Facebook il ajuta pe Donald Trump sa fie reconfirmat ca presedinte al Statelor Unite. Filantropul miliardar il mai acuza pe patronul Facebook ca este implicat intr-un…

- ”Ca sa fiu sincer, conversatiile mele cu Gates au fost dezamagitoare”, a scris Musk pe Twitter, informeaza CNBC. Bill Gates a vorbit despre noua achizitie in timpul unui interviu acordat popularului YouTuber Marques Brownlee. Brownlee, l-a intrebat pe miliardar, mentionand Tesla, despre eforturile…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Statele Unite, prin politicile sale promovate in Orientul Mijlociu, incearca sa protejeze viața americanilor și sa puna capat conflictelor cu participarea Americii in regiune, a declarat președintele Donald Trump in adresarea anuala catre Congres privind starea lucrurilor…

- Celebrul autor de romane horror spune ca nu se mai simte confortabil pe aceasta platforma din cauza stirilor si informatiilor false care circula pe retea si din cauza problemelor de confidentialitate."Renunt la Facebook", a scris el pe Twitter. "Nu ma simt confortabil cu avalansa de informatii false…