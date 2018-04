Facebook: Avem nevoie de datele voastre. Daca vreti sa nu le mai folosim, va trebui sa platiti

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a confirmat ca datele a 2,7 milioane de cetateni UE au fost printre cele folosite intr-un mod necorespunzator de firma de consultanta politica Cambridge Analyitca , conform Comisiei Europene, anunța news.ro , care citeaza agenția de presa Reuters. Comisia Europeana a comunicat ca a primit…

- Aceasta estimare pentru Europa este de a raporta la numarul total de 87 de milioane de utilizatori Facebook potential afectati in intreaga lume, a dezvaluit miercuri seful retelei sociale Mark Zuckerberg in persoana.Intr-un e-mail, "Facebook ne-a confirmat ca datele personale a pana la…

- FACEBOOK. Datele personale a "pana la 2,7 milioane" de utilizatori europeni ai Facebook ar fi putut fi transmise "in mod inadecvat" societatii britanice Cambridge Analytica (CA), a anuntat vineri Comisia Europeana, citand o cifra ce i-a fost comunicata de reteaua sociala, informeaza AFP. …

- O suta de mii de romani au fost afectati de scandalul Facebook. Datele a aproape 90 de milioane de utilizatori Facebook din toata lumea ar fi fost folosite ilegal in scopuri politice, iar Mark Zuckerberg a recunoscut ca pana si mesajele private sunt monitorizate atent. Noua…

- Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook se amplifica. Reţeaua socială a estimat la aproximativ 87 de milioane, faţă de 50 evocate până acum, numărul persoanelor ale căror date ar fi putut ajunge, fără cunoştinţa…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- PlayerUnknown’s Battlegrounds a depașit 30 de milioane de unitați vandute, in acest weekend, conform Yuji Nakamura de la Bloomberg. Reporterul a declarat ca succesul are totuși și o parte negativa. Utilizatorii activi sunt in scadere și reporterul este de parere ca Bluehole nu lupta…

- Facebook a anuntat luni ca in perioada imediat urmatoare isi va publica in premiera principiile in baza carora administreaza informatiile utilizatorilor. Totodata, compania va publica mai multe tutoriale video cu ajutorul carora cei peste 2 miliarde de utilizatori vor putea invata cum sa isi…