Platforma de socializare a anuntat ca a eliminat retelele ca parte a raportului sau lunar referitor la ”comportamentul neautentic coordonat”, care mentioneaza, de asemenea, ca Facebook a eliminat in octombrie aproape 8.000 de pagini implicate in campanii inselatoare din intreaga lume. Multe dintre retelele eliminate de Facebook au fost implicate in campanii inselatoare de influenta politica, folosind conturi false, vizand publicul atat pe plan intern, cat si in strainatate. O retea de conturi si pagini Facebook a fost operata din Egipt, Turcia si Maroc, de catre persoane conectate la Fratia Musulmana,…