Face puşcărie după ce şi-a înfipt dinţii într-un poliţist Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat definitiv un barbat de 29 de ani, din Isanita, judecat pentru ultraj. Anchetatorii au sustinut ca, in aprilie 2018, inculpatul a muscat un politist de antebrat. La pedeapsa prmita pentru ultraj au fost adaugatele altele mai vechi, primite in dosare de furt. In final, barbatul a fost condamnat la patru ani si 318 zile de inchisoare. Potrivit anchetatorilor, in noaptea de 29 aprilie 2018, politistii au fost sesizati prin 112 despre faptul ca barbatul de 29 de ani isi atacase mama cu o foarfeca. La adresa femeii a fost trimis un echipaj de politisti… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

