Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, recent, Daniel Onoriu și Isabela au luat-o de la capat cu scandalurile in public, judecatorii au decis, in urma cu doua zile, sa prelungeasca masura preventiva dispusa in dosarul fostului pilot de raliuri.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Federatia Rusa a incercat, in toata aceasta perioada, sa destabilizeze ordinea si puterea de la Chisinau, de fiecare data incercand sa foloseasca regimul din regiunea transnistreana, dar tara sa intreprinde toate actiunile…

- Americanii participa in general la piața de acțiuni la un nivel mai ridicat, cu un record de 58% din gospodarii deținand acțiuni in 2023, conform Sondajului Federației asupra Finanțelor Consumatorilor. Cu toate acestea, deținerea de acțiuni este inclinata catre varf: spre comparație, ultimii 50% dintre…

- Ziua de naștere a lui Kim Jong Un este ținuta secret. Insa, liderul din Coreea de Nord se crede ca ar fi implinit 40 de ani de curand. Acesta nu iși dezvaluie niciodata ziua de naștere. Conform speculațiilor se creada ca liderul nord-coreean ar fi implinit varsta de 40 de ani in ziua in care au aparut…

- In aceasta perioada politistii rutieri continua actiunile preventive pe drumurile publice si reamintesc faptul ca de la conducerea unui autovehicul de catre o persoana in stare de ebrietate, sub influenta unor substante interzise sau fara permis pana la producerea unei tragerii nu este decat un pas!…

- Politistii de imigrari raman in continuare la datorie si actioneaza la nivel national, pentru siguranta cetatenilor in perioada minivacantei prilejuita de anul nou. Politistii de imigrari raman in continuare la datorie si actioneaza la nivel national, pentru siguranta cetatenilor in perioada minivacantei…

- Sezonul de iarna, prin provocarile determinate de particularitatile manifestarilor din spatiul public si coordonatele actualului context securitar, impune adaptarea activitatilor si misiunilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud, iar capacitatea operationala, necesara mentinerii climatului…

- Potrivit celui mai recent sondaj realizat de compania internaționala de sondare a opiniei publice AtlasIntel, favoriții alegerilor prezidențiale ar fi Mircea Geoana, Diana Șoșoaca și Laura Codruța Kovesi.Candidații preferați de alegatori, fara a le fi prezentata o lista anume, sunt Mircea Geoana, Diana…