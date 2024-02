Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 1 martie, la Muzeul de Etnografie „Vergu Manaila” va fi organizat un atelier de confecționat marțișoare tradiționale. Atelierul incepe la ora 11.00 și se va desfașura timp de 60-90 de minute, varsta minima de participare fiind de 7 ani. Cei interesați sa participe se pot programa la numarul…

- Departamentul Artistic al Asociației Studenților Creștini Ortodocși Romani (ASCOR) – Filiala Baia Mare organizeaza un atelier practic de confecționat marțișoare cu vanzare social-filantropica. Atelierul se desfasoara cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului,…

- Alexandru Oprea (foto) a obținut nota 10 la evaluarea finala a managementului desfașurat la Muzeul Municipal Campulung, astfel ca acum are calea deschisa pentru continuarea activitații. Nu oricum, ci prin susținerea unui concurs, așa cum prevede legea. Adica el are dreptul de a prezenta un nou proiect…

- In perioada 27 ianuarie – 14 decembrie, vor fi organizate ateliere meșteșugarești la sediul Muzeului de Etnografie „Vergu-Manaila”, din str. Razboieni, nr. 8, mun. Buzau Este un proiect cultural inceput anul trecut, care s-a bucurat de succes și care se continua și in acest an insa mult mai diversificat.…

- Muzeul Județean Mureș sarbatorește luni, 22 ianuarie, intre orele 10:00 – 18:00, Ziua Culturii Maghiare. Intrarea este gratuita. Muzeul ii așteapta pe targumureșeni cu diverse expoziții captivante, colecții impresionante și experiențe culturale unice, deschizand porțile mai multor spații de vizitare:…

- In data de 27 decembrie, in Muzeul Satului din Baia Mare va avea loc cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Craciun in Maramureș”. Aceasta ediție este organizata de Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș și Consiliul Județean Maramureș, in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie…

- Aici, pastravii sunt crescuți cu ingrediente 100% naturale. Restaurantul servește și preparate din bucataria tradițional romaneasca și are o terasa deasupra bazinelor cu pești. In opinia multor turiști, crescatoria se numara printre cele mai bune pastravarii din Romania.Complexul Lostrița deține un…

- In zilele de 30 noiembrie, 1 decembrie 2023, expozițiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva sunt deschise spre vizitare, intre orele: 9:00-17:00, ultima intrare ora 16.30, cu excepția celor de la Secția de Etnografie și Arta Populara din Oraștie, unde muzeul este inchis. …