Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus anunta joi interzicerea exporturilor de carburanți pe o perioada de sase luni – incepand de vineri -, o decizie luata cu scopul de a ”stabiliza” pretul la pompa pe piata interna odata cu apropierea alegerilor prezidentiale. prevazute la jumatatea lui martie, relateaza AFP. ”Incepand de…

- ”Daca Putin nu plateste pretul mortii si distrugerii pe care le raspandeste va continua”, avertizeaza intr-un comunicat presedintele american. Președintele rus „a crezut ca poate indoi cu ușurința voința și frange curajul unui popor liber. Ca poate invada o națiune suverana și ca lumea ii va intoarce…

- Cel putin 110 persoane au fost retinute in diferite orase din Rusia in timpul actiunilor de protest fata de moartea in inchisoare a liderului opozitiei, Aleksei Navalnii , potrivit OVD-Info, ONG care lupta pentru drepturile omului, informeaza sambata EFE. Mai mult de jumatate dintre arestari (69) au…

- Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei militare de aproape doi ani din Ucraina, dar a trebuit adesea sa se bazeze pe drone Shahed, ieftine, fabricate iranian. ”Capacitatile de productie care au fost create ne permit sa indeplinim majoritatea sarcinilor cu care ne confruntam astazi”,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Ziarul Vedomosti a precizat ca, potrivit planului, doar avioanele desfasurate pentru a proteja instalatiile energetice si avioanele inaltilor oficiali rusi sau ale oficialilor straini care vin in vizita vor putea zbura cu permisiune speciala in zonele desemnate. Ministerul rus al Energiei nu a comentat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat vineri ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 prabusit miercuri in regiunea rusa de granita Belgorod a fost doborat de antiaeriana ucraineana si ca autoritatile de la Kiev stiau ca la bordul aeronavei se aflau prizonieri de razboi ucraineni, consemneaza…