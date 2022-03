Stiri pe aceeasi tema

- Daca in Romania au intrat, de la inceputul razboiului din Ucraina, conform datelor oficiale, 57.000 de refugiați din Ucraina, in Moldova au intrat peste 70.000 de astfel de cetațeni. In ambele țari, cei mai mulți dintre acești cetațeni ucraineni sunt in tranzit, ei indreptandu-se spre alte state din…

- Ultima garnitura de tren cu carbune din cantitatea achiziționata de municipalitate pentru asigurarea funcționarii sistemului centralizat de furnizare a apei calde și energiei termice a ajuns la Iași și a fost depozitata la CET II Holboca. In urma procedurilor de achiziție publica, Primaria Municipiului…

- Moscova nu a renunțat niciodata sa amenințe cu forța statele din regiune pentru a le menține in zona sa de influența, a declarat eurodeputatul PMP Eugen Tomac. Politicianul mai spune ca președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este dispus sa destabilizeze Europa doar pentru a prinde un loc in paginile…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca in depozitul Centralei Electro Ternice (CET) II Holboca au ajuns peste 36.000 de tone de carbune, care au fost achizitionate la aproape jumatate din pretul bursei. ‘S-au aprovizionat peste 36.000 de tone…

- Angajații DSP sunt asaltați in aceasta perioada de sute de apeluri pe zi. In unele cazuri, solicitarile pe care le primesc sunt de-a dreptul bizare. Un exemplu il avem de la Iași, acolo unde o femeie a sunat ca sa ceara un certificat verde pentru animalul sau de companie: un hamster. Ieșeanca iși facea…

- Constructorul auto Dacia a anuntat, miercuri, depasirea pragului de sapte milioane de autovehicule produse in uzina de la Mioveni, inaugurata in anul 1968. “Marti, 18 ianuarie 2022, la uzina de la Mioveni a fost fabricat vehiculul Dacia cu numarul 7 milioane. Modelul aniversar este un exemplar al Seriei…

- Wizz Air anunta zboruri cu tarife speciale de la 8,99 lire pe rute selectate catre si dinspre Marea Britanie, urmarind sa sprijine pasagerii care intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie in viitorul apropiat. Testarea inainte de intrarea in Marea Britanie va fi eliminata vineri, 7 ianuarie 2022,…

- George Simion a afirmat la un post de televiziune ca are informații potrivit carora un nou partid politic ar urma sa caștige capital electoral importat in urmatoarea perioada. Mai mult, copreședintele AUR este deschis catre o colaborare cu respectiva formațiune politica. „Pana la urmatoarele alegeri,…