- Viceprimarul Ruben Lațcau a precizat ca actualul sistem TimPark va funcționa cel mai probabil din martie 2022 pe sistem nou. „Le mulțumesc frumos tuturor cetațenilor care au participat la ultimele trei dezbateri. Am clarificat și am susținut de fiecare data, in persoana, acest proiect. Știu ca este…

- Consilierii locali sunt chemați sa voteze, intr-o ședința extraordinara, inființarea noului Serviciu public de interes local pentru administrarea parcarilor publice. Noul regulament de parcare inca nu este supus votului și oricum nu va intra in vigoare de la 1 ianuarie.

- A patra dezbatere pentru „Proiectul de hotarare privind inființarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor publice din municipiul Timișoara – TIMPARK” a avut loc joi dupa-amiaza la solicitarea Sindicatului Liber al Salariaților din Primaria Timișoara și din Serviciile Publice…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a explicat inca o data, intr-o noua dezbatere publica, ce presupune noul regulament de parcare din sistemul Timpark. De la cele „printre cele mai mici tarife din țara”, pana la abonamente rezidențiale care se dau doar celor cu buletin sau cu flotant de Timișoara, deși nu sunt…

- Viceprimarul Ruben Lațcau ne anunța ca doar 15% dintre strazile orașului vor intra in sistemul TimPark in noua varianta. Deocamdata, pentru ca odata cu amenajarea de noi parcari, adica marcarea lor cu vopsea pe asfalt, sistemul va fi extins. O alta veste buna e ca la Timișoara nu se vor licita locurile…

- Viceprimarul Ruben Lațcau cheama cetațenii la o noua dezbatere, pe regulamentul de funcționare a TimPark. Prima s-a referit strict la noul mod de gestiune. Discuțiile vor avea loc online, pe Zoom.

