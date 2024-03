Operatorii de transport rutier și antreprenorii din domeniu vor beneficia de noi avantaje introduse in Codul transporturilor rutiere al Republicii Moldova, prin Legea privind ajustarea legislației in domeniul transporturilor rutiere, intrata in vigoare ieri, 6 martie 2024. Modificarile legislative vizeaza ajustarea noțiunilor deja definite in Codul transporturilor rutiere, cum ar fi: asociație