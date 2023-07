Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marți, 4 iulie, intr-o conferința de presa ținuta la Berlin alaturi de premierul roman Marcel Ciolacu, ca țara sa susține intrarea Romaniei in Schengen, dar s-a ferit sa ofere un orizont de timp pentru aderare.„Germania susține pe deplin aderarea Romaniei in…

- Ambasadorul Spaniei la Bucuresti, Jose Antonio Hernandez Perez- Solorzano, a declarat ca prioritatea presedintiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene este ca Romania si Bulgaria sa adere la Spatiul Schengen, dar a mentionat ca nu poate oferi un termen limita pana la care acest lucru se poate intampla.…

- “Spania sprijina extinderea Schengen și exprimat acest lucru in ocazii numeroase, ultima oara in Consiliul JAI de la Luxemburg”, a declarat Excelența Sa Jose Antonio Hernandez Perez- Solorzano, ambasadorul Spaniei in Romania. Ambasadorul Spaniei a facut aceasta declarație la sediul Reprezentanței Comisiei…

- Criza profunda in educatie in UE. Potrivit ministrului Educatiei, Ligia Deca, sistemul preuniversitar din Romania incepe sa se confrunte cu un deficit de cadre didactice. Tinerii sunt din ce in ce mai demotivati sa intre in invatamant: salarii mici, prestigiu zero. Care este situatia in alte parti din…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut marți, 9 mai, eliminarea restricțiilor comerciale impuse țarii sale de statele vecine, calificand masurile drept „inacceptabile”, relateaza Sky News. Liderul de la Kiev s-a referit la masurile privind importul de cereale și produse ucrainene luate de…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat miercuri, 19 aprilie, motivul pentru care Romania nu poate adopta masura suspendarii importurilor de cereale din Ucraina, la fel ca Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, in conditiile in care fermierii romani sunt afectați de cerealele ieftine din țara condusa de…

- „Lucrurile s-au stabilit. Prima transa, primul ajutor a venit, ajutorul respectiv l-am dublat cu sume de la bugetul statului, am pus in miscare actul normativ, actul normativ pentru sprijinul fermierilor pentru stocurile de cereale, de grau practic, aici ne-am indreptat. (...) Vor veni sume suplimentare.…