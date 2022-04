Rusia amenința cu „consecințe” daca Finlanda și Suedia se alatura NATO. Cele doua țari, membre ale Uniunii Europene, iau in calcul aderarea la Alianța de cand Rusia și-a lansat razboiul in Ucraina, la 24 februarie. Aderarea Suediei și Finlandei la NATO ar avea consecințe asupra acestor țari și asupra securitații europene, a avertizat vineri Ministerul rus […] The post Extinderea NATO la granița Rusiei. Moscova amenința nuclear Finlanda și Suedia first appeared on Ziarul National .