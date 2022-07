Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta pe SICAP trei licitatii pentru achizitia de vaccinuri BCG, impotriva hepatitei B si diftero – tetano – pertussis acelular, in valoare totala de pana la 155 de milioane de lei. Ministerul vizeaza achizitia a 400.000 de doze de vaccin BCG, cu o valoare totala estimata la 2.532.000…

- Guvernul a aprobat astazi, prin ordonanta de urgenta, acordarea de granturi pentru investitii in vederea refacerii capacitatii de rezilienta a IMM-urilor, bugetul alocat schemei de finantare fiind de 400 de milioane de euro, a anunțat ministrul Investitii

- Ministerul Culturii a anunțat despre deschiderea unei noi linii de finanțare. Este vorba despre investiții in domeniul producțiilor teatrale și spectacolelor concertistice in baza de concurs. Pentru aceasta inițiativa au fost alocate de catre Guvern, la ultima rectificare de buget, suma de 15 milioane…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (GCMB) a aprobat, joi dupa amiaza, c ntractarea si/sau garantarea unor finantari rambursabile interne/externe in valoare totala de pana la 185.907.633, 54 lei. Din totalul sumei, 150 de milioane de lei vor fi folositi pentru investitii, unele dintre ele…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Administratia Nationala ”Apele Romane”, in luna aprilie, in cadrul a peste 600 de controale, inspectorii institutiei au aplicat amenzi in valoare de 873.500 de lei. Dintre acestea, in cel mai mare cuantum si cel mai mare numar de controale au fost…

- Joi, 19 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 15 mai, Loteria Romana a acordat 21.609 castiguri in valoare totala de peste 1,29 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 19 mai 2022Loto 6 din 49: 6, 11, 32,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca majoritatea masurilor incluse in Programul ‘Sprijin pentru Romania’ au fost aprobate, la o luna de la lansarea acestuia de coalitia de guvernare, mentionand ca peste doua treimi, in valoare totala de 17,3 miliarde de lei, sunt ‘active’ si ‘produc efecte’. ‘Peste…

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de granturi in valoare 300 milioane lei, pentru patru domenii din economia Romaniei, respectiv industria alimentara, acvacultura, piscicultura si agricultura, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, la briefingul de la finalul sedintei…