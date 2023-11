Stiri pe aceeasi tema

- BUCURIE MUZICALA… Muzeul „Vasile Parvan” are deosebita bucurie de a continua intalnirile cu membrii Fundatiei Culturale „Remember Enescu”, cei care, de fiecare data, ne-au incantat cu talentul lor. Intalnirea va reprezenta inceputul unui nou an in pregatirea tinerelor talente, coordonate de distinsa…

- EVENIMENT DEOSEBIT… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad asteapta fanii filmelor documentare la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 9-a. Sunteti invitati sa vizionati, in cadrul programului european KineDok powered by One World Romania, productiile…

- LUNA PARȚIALA!… Inca un motiv de bucurie pentru barladeni cu ocazia eclipsei parțiale de luna de la sfarșitul saptamanii acestea. Evenimentul vine și cu fenomene astronomice care trebuie neaparat vazute. In 28 octombrie vom avea o eclipsa parțiala de luna, potrivit anunțului facut de Muzeul „Vasile…

- ISTORIE… Mai mulți specialiști au efectuat, zilele trecute, cercetari arheologice in situl getic de la Albești. Este vorba despre un colectiv de cercetare condus de catre dr. Alexandru Berzovan de la Institutul de Arheologie din Iași și format din dr. Mircea Oanca, drd. Adrian Galea și dr. Mircea Mamalauca,…

- COLABORARE… Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta si Muzeul „Vasile Parvan” Barlad, cu spijinul Consiliului Judetean Constanta si a Consiliului Judetean Vaslui, va vernisa expozitia „Destinul unei asezari antice. Cercetari arheologice preventive la periferia orasului Constanta”. Manifestarea…

- ȘTIINȚA ȘI CERCETARE… Barladenii sunt invitați sa exploreze universul extraordinar al științei și sa descopere tainele ascunse ale cercetarii, la cel mai captivant eveniment al toamnei – Noaptea cercetatorilor europeni n 2023! Va fi „cercetata” Luna, satelitul natural al Pamantului și relieful lunar,…

- VERNISAJ … Muzeul „Vasile Parvan” va invita la vernisajul unei extrem de interesante expozitii a tinerei si foarte talentatei artiste Bianca Elena Boros. Expozitia pe care ne-o propune dr. Mircea Malauca este realizata sub genericul „Amintiri din Iasul de altadata”, lucrarile fiind inspirate din imagini…