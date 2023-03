Vreme mai rece decât ieri. Care este starea drumurilor în Maramureș?

Vremea se va raci fata de ziua precedenta. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse, indeosebi in partea a doua a zilei si in cursul noptii, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie la inceput, apoi sub forma de lapovita sau ninsoare. La munte treptat… [citeste mai departe]