In perioada 6 decembrie 2022 – 15 ianuarie 2023, Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» prezinta publicului, la Muzeon in Cluj-Napoca, expoziția de arta plastica «Lumea prin ochii artiștilor evrei ai Școlii baimarene de pictura». Expoziția reunește creațiile cele mai reprezentative de pictura și grafica ale unor personalitați artistice evreiești, precum Alexandru Ziffer, Mund Hugo, Leon Alex, Klein Jozsef, Kazar Vasile sau Vadasz Endre, care au fost activi la Baia Mare in segmente diferite de timp. Suita operelor de arta selecționate din patrimoniul bogat al Muzeului Judetean de…