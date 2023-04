Stiri pe aceeasi tema

- Nada Pittner Stojici deschide in 27 aprilie expoziția de desene și sculpturi „Nada P.S.”, al carei vernisaj va avea loc incepand cu ora 18:00, la Casa cu iedera.Cu acest prilej, artista va lansa și un parfum al carui conținut și ambalaj sunt concepute de ea. Expoziția va fi prezentata de scriitorul…

- Adrian Ghenie, unul dintre cei mai cunoscuți și bine vanduți artiști contemporani revine in Romania: expoziția Corpul imposibil, organizata de Fundația Art Encounters, se deschide pe 20 aprilie la Pavilionul ISHO din Timișoara, in anul in care orașul e Capitala Culturala Europeana. Fundația Art Encounters,…

- Kunsthalle Bega prezinta expoziția „Diferite grade de libertate”, pe care va invita sa o descoperiți inclusiv prin intermediul unui tur ghidat cu Diana Marincu și artiști din expoziție, sambata, 8 aprilie, de la ora 19:00. Pana atunci, și dupa acest moment, expoziția poate fi vizitata de miercuri pana…

- Expozitia "Corpul imposibil" (The Impossible Body) de Adrian Ghenie, care va contine o noua serie de desene si cateva picturi, create special pentru acesta expozitie si expuse in premiera absoluta la Timisoara, se deschide pe 20 aprilie, de la ora 18:00 la Pavilionul ISHO din Timisoara in prezenta artistului…

- Mai multi nepoti si nepoate ale pictorului si sculptorului Victor Brauner vor veni din Canada sa viziteze expozitia dedicata inaintasului lor, la Timisoara. Anuntul a fost facut de Ovidiu Sandor, directorul Art Encounters si artizanul expozitiei ”Victor Brauner - Inventii si magie” care are loc la…

- Astazi are loc la Timișoara deschiderea oficiala a programului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Este vorba despre un eveniment major atat pentru Romania cat și pentru Vestul țarii, deoarece toata aceasta zona este partenera in acest program axat pe Timișoara. Surprinzator, șeful statului,…