- An exhibition of paintings by artists from Romania and the Republic of Moldova dedicated to Romanian Traditional Blouse Day, celebrated on June 24, was unveiled on Tuesday at the "Mihai Eminescu" UNESCO Cultural Center.The manager of the "Mihai Eminescu" Cultural Center, Nicoleta Paninopol, declared,…

- Biblioteca ”Tudor Flondor” din Radauți va gazdui marți, 13 iunie incepand cu ora 13.00 lansarea carții ”Ostatic in propria țara-Cartea vieții mele” a profesorului Ion Iovcev din Chișinau- Republica Moldova. Evenimentul cultural organizat de Primaria Radauți in parteneriat cu Cenaclul Literar&Artistic…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, Institutul Cultural Roman, prin reprezentantele sale din strainatate, a pregatit o serie de evenimente dedicate celor mici, precum ateliere de promovare a stiintelor, desen si poezie, expozitie de pictura, ateliere de lectura, jocuri. De asemenea, ICR a lansat…

- Ediția a X-a a Seminarului Eminescu, la Memorialul Ipotești Memorialul Ipotești ‒ Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, instituție in subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizeaza, in perioada 02-03 iunie 2023, ediția a X-a a Seminarului Eminescu. Studenți și profesori din mai multe centre…

- Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba gazduiește, pana in data de 7 iunie 2023, o expoziție de arta semnata de artista albaiulianca Georgeta Țalnar (n. 02.08.1960 – d. 11.05.2017). Expoziția cuprinde o parte dintre lucrarile artistei, in special portrete ale celor apropiați,…

- Casa Oamenilor de Știința din cadrul Academiei Romane in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania organizeaza, incepand cu luna mai a.c., o serie de expoziții de arta contemporana in salile prestigioasei instituții academice.

- 30 de camași tradiționale au fost expuse la Muzeul Național al Costumului din Lisabona, in cadrul expoziției „Patrimonio vivo da Unesco”. Articolele vestimentare au fost create in cadrul unui curs online, desfașurat de comunitatea „Maiestria”. Potrivit Stelei Moldovanu, coordonatoarea comunitații „Maiestria”,…

- FOTO| Ziua Francofoniei marcata la Sebeș printr-un proiect educativ: Program artistic și expoziție tematica de pictura și obiecte miniaturale realizate de elevi, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Ziua Francofoniei a fost marcata la Sebeș printr-un proiect educativ care a cuprins un program artistic…