Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Parlamentului European in Romania si Cinema Victoria din Timisoara invita publicul, in weekendul Deschiderii programului Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii, sa descopere cele cinci filme finaliste ale Premiului Publicului LUX 2023, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Viceprimarul liberal Cosmin Tabara a reacționat, duminica, pe Facebook, dupa ce mai multe persoane care au avut un rol determinant in obținerea de catre Timișoara a titlului de Capitala Europeana a Culturii

- In deschiderea programului „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, vechile uzine de apa și stații de tratare a apei de la Urseni și fosta uzina de apa industriala din apropierea raului Bega, transformate de Fundația Aquatim in spații culturale din dorința de a-și aduce contribuția la acest…

- Sambata, 18 februarie, de la ora 18, Pinacoteca Complexului Muzeal Arad va gazdui un eveniment inedit, marca kinema ikon. Nu e un eveniment oarecare, acesta... The post Live audio performance marca kinema ikon la muzeul aradean, in weekendul deschiderii programului „Timișoara – Capitala Europeana a…

- Ziua de 17 februarie, cand are loc deschiderea oficiala a capitalei europene a culturii la Timișoara, va fi marcata de teatrul german printr-o colaborare cu Radio Romania, prin Teatrul Național Radiofonic, care va difuza o premiera absoluta de teatru in concert, un spectacol sonor cu public care va…

- Prefectul de Timiș a anunțat ca reprezentanții mai multor instituții vor controla in perioada imediat urmatoare unitațile HORECA din județ. „Saptamana viitoare are loc deschiderea evenimentului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Așteptam vizita a zeci de personalitați, ambasadori și demnitari.…

- Primarul Dominic Fritz a oferit in premiera, la nivel national, burse de creatie din bugetul local pentru artistii care sunt sustinut de o organizatie, pentru a-i sprijini in procesul de creatie in contextul in care Timisoara urmeaza sa preia anul viitor titlul de Capitala Europeana a Culturii.…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, va fi in vizita oficiala la Bruxelle și Paris, de luni pana miercuri, a anunțat, ieri, serviciul de comunicare al municipalitații. Motivul – continuarea campaniei de promovare a Timișoarei, Capitala Europeana a Culturii. ”Sunt foarte increzator ca valul de interes…